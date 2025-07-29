شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد صالون "شارك وخليك إيجابى" لعرض رؤى المرشحين بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا سياسيًا جديدًا اليوم في السابعة مساء بعنوان “شارك وخليك إيجابي”، لمناقشة أداء نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، واستعراض ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين الجدد ضمن القائمة الوطنية “من أجل مصر” استعدادًا للفصل التشريعي الثاني.

يأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الوعي السياسي وتعزيز المشاركة الفعالة في الحياة النيابية.

ويهدف الصالون إلى تسليط الضوء على الدور المؤثر الذي لعبه شباب وأعضاء التنسيقية داخل مجلس الشيوخ، من خلال مساهماتهم في ملفات تشريعية ورقابية مهمة، وعلى رأسها: تطوير صناعة الغزل والنسيج، دعم الأمن الغذائي، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، في تأكيد على فاعلية التنوع المهني والفكري لنواب التنسيقية.

ومن المقرر أن يشارك في الصالون عددًا من الشخصيات البارزة من داخل التنسيقية وخارجها، من بينهم عبد الناصر قنديل، الخبير والباحث البرلماني، والنائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأميرة صابر، عضو التنسيقية ومرشحة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والحسيني الليثي، عضو التنسيقية ومرشح حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد محسن، عضو التنسيقية ومرشح حزب حماة الوطن، وأحمد عبداللاه عضو التنسيقية ومرشح حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي .

ويناقش الصالون عددًا من المحاور المهمة، أبرزها تقييم الأداء البرلماني لمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، ورؤية التنسيقية لتوسيع التمثيل الشبابي والحزبي، ودور مجلس الشيوخ في دعم ملفات الأمن الغذائي والتحول الرقمي، وسُبل تمكين المجتمع المدني، وتوظيف الإعلام والتكنولوجيا لتعزيز التفاعل مع المواطنين، وخاصة فئة الشباب.

ويأتي الصالون ضمن سلسلة فعاليات تنظمها التنسيقية استعدادًا للاستحقاقات النيابية القادمة، بما يعكس حرصها على ترسيخ ثقافة الحوار السياسي، وتقديم نموذج شبابي وطني مسؤول في العمل البرلماني.