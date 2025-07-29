شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اتهامات تقود رمضان صبحى خلف القضبان بسبب الغش فى الامتحانات - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أثارت واقعة إلقاء القبض على رمضان صبحى لاعب فريق بادي بيراميدز، بمطار القاهرة فجر اليوم، لتمكين أخر من أداء الامتحانات بدلا منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس خلال شهر مايو الماضي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول الاتهامات المنسوبة للاعب.

وعلى الرغم من قيام أشرف عبد العزيز محامى رمضان صبحى، في وقت سابق، بنفي علاقة اللاعب بالمتهم أو الواقعة، الا أن ذلك لا يعفى رمضان صبحى من الاتهام فليس من الضروري أن يعترف المتهم بالتحريض حيث أن الدافع للجريمة في صالح رمضان صبحى وبالتالي لن تكون هناك جريمة إذا لم يكن هناك اتفاق، بين الفاعل الأصلي والشريك بالتحريض.

ويواجه رمضان صبحى تهم يعاقب عليها القانون وهى:

1- الاشتراك بالتحريض على التزوير في أوراق رسمية.

2- الاشتراك بالتحريض على انتحال الصفة لأداء امتحانات أحد المعاهد.

3- مخالفة قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ووفقا لنص المادة 40 من قانون العقوبات فأنه يعد شريكا فى الجريمة:

أولا: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

ثالثا: من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلحًا أو آلت أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري في العمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها.