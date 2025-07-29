شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية للتنسيق.. 89.3 % الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد اليوم الثلاثاء، بحد أدنى 91.56% للشعبة العلمية و88.44% للشعبة الهندسية و72.81% للشعبة الأدبية، بإجمالى عدد طلاب 92503 وذلك بالنسبة لطلاب النظام الحديث.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة هذا العام مقارنة بالعام الماضى، وذلك نظرا لارتفاع مجاميع الطلاب بالثانوية العامة 2025 فى الشعبة الرياضية مقارنة بعام 2024، ولذلك قد يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة من 286 درجة بسبة مئوية 89.3 % مقارنة بالعام الماضى الذى سجل الحد الأدنى لكليات الهندسة 88.65% أو تقل بنسبة بسيطة على حسب رغبات الطلاب والتي قد تتجه نحو الالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

كما تشير التوقعات إلى وجود أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى .

وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر وعدد طلاب 21853، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16577 طالبا، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى عدد طلاب 54073 طالبا، وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب المقدر من النظام الجديد 92503.

وأوضح مكتب التنسيق أن فيما يخص طلاب الثانوية العامة النظام القديم سجل الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر وعدد الطلاب 1411 طالبا وعدد الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 280 طالبا، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % وعدد الطلاب 527، ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى المقدر من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب وطالبة.