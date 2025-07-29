شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة شمال البلاد حتى القاهرة والعظمى 35 - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غد، الأربعاء 30 يوليو، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع غدا، طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

كما يشهد غد شبورة مائية من (8:4 صباحاً ) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من والى مدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على بعض شواطئ ) مطروح - العلمين - الإسكندرية ( مما يؤدى الى ارتفاع الامواج من (1.5 - 2.25) متر .



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 45 درجة.

الصغرى 30 درجة.