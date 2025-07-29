شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب فلسطينى: نقدر الدور التاريخى لمصر تجاه فلسطين ونشكر الرئيس السيسي - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب الصحفي الفلسطيني عبد الحميد عبد العاطي رئيس تحرير قناة المواطن في غزة، الثلاثاء، أن مصر كانت دائما في قلب القضية الفلسطينية، تقاتل سياسيًا وإنسانيًا لمنع التهجير، وكسر الحصار، وفتح أبواب العلاج والمساعدة لأهل غزة.

أوضح الصحفي الفلسطيني أنه في كل محطة انقسام، كانت القاهرة أول من بادر، وأصدق من سعى، لرأب الصدع الفلسطيني، وجمع الشمل على كلمة وطن.

وأعرب عن تقديره عاليا لهذا الدور التاريخي والمستمر، متوجها بالشكر للقيادة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللحكومة والشعب المصري، الذين يثبتون دومًا أن فلسطين قضية أمن قومي، وعقيدة لا تتبدّل."

وتتواصل جهود الدولة المصرية بتقديم الدعم الغذائي لقطاع غزة، بالدفع اليوم الثلاثاء، بثالث قوافل "زاد العزة .. من مصر إلى غزة"، والتي تضم مساعدات غذائية وإغاثية وطبية إلى غزة، في اتجاه جنوب القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، بحسب ما نقلته "القاهرة الإخبارية".

وتحمل القافلة نحو 1300 طن من المساعدات، مقسمة إلى نحو 440 طن من سلال غذائية متنوعة، و قرابة 450 طن دقيق، ونحو 150 طن مستلزمات طبية، وقرابة 200 طن من مستلزمات العناية شخصية.