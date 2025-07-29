شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي قضاة البحيرة يقدم التهنئة لرئيس محكمة النقض لتوليه منصبه والان مع تفاصيل الخبر

استقبل القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم بديوان المحكمة، المستشار حامد عيساوي – رئيس محكمة الاستئناف – رئيس نادي قضاة البحيرة؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى وبصحبته وفداً قضائياً رفيع المستوى ضم كل من القاضي إكرامي يوسف رئيس الاستئناف وكيل النادي، القاضي محمد أحمد سكيكر رئيس نيابة النقض وعضو مجلس إدارة النادي، القاضي محمد صالح رئيس المحكمة وعضو مجلس إدارة النادي، القاضي فؤاد المدبولي، رئيس المحكمة وعضو مجلس إدارة النادي، أحمد سمير عوف وكيل النائب العام وعضو مجلس إدارة النادي.

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس نادي قضاة البحيرة عن تمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لرئيس محكمة النقض، مؤكداً على الدعم الكامل من قضاة البحيرة لدور محكمة النقض المحوري في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

ومن جانبه، أعرب القاضى عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا على استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وفي نهاية اللقاء قدم المستشار رئيس نادي قضاة البحيرة والوفد المرافق له درعا تذكارياً القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى تعبيرا عن تقديرهم الصادق للجهود المبذولة لتوفير مناخاً مناسباً للسادة القضاة لأداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل.

تأتي هذه الزيارة في إطار الروابط المهنية والودية التي تجمع القضاة، وتؤكد على الروح الواحدة للعمل القضائي الهادف إلى خدمة العدالة دعما لمسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية.