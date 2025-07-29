شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الاتحاد الأوروبى: مصر ركيزة الاستقرار الإقليمى وندعم جهودها لوقف حرب غزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أشادت السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، بموقف القاهرة من القضية الفلسطينية، لاسيما منذ اندلاع الحرب على غزة فى 7 أكتوبر، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى يدعم بشكل واضح جهود القاهرة لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والعمل على إيجاد حل سياسى دائم على أساس حل الدولتين.

وأثنت إيخهورست على الدور المصرى فى الوساطة، خاصة فى ملفات غزة وليبيا والسودان، مشيرة إلى أن القاهرة تمثل حجر زاوية فى استقرار الإقليم، ومؤكدة أن الاتحاد الأوروبى يعمل معها من أجل ما أسمته "اتفاقًا جديدًا للمتوسط"، يقوم على الشراكة والمؤسسات القوية والفعالة.

ووصفت السفيرة في حوار خاص مع الخليج 365 المشهد الإنسانى في غزة بالكارثى، مشيرة إلى أن الاتحاد خصص أكثر من 500 مليون يورو منذ عام 2023 لدعم سكان غزة والضفة الغربية.

ولفتت المسئولة الأوروبية، إلى أن الاتحاد الأوروبى لعب دائمًا دورًا قويًا جدًا فى دعم حل الدولتين، وفى دعم حل سياسى لجميع القضايا المطروحة فى ملف فلسطين، وقد شهدت المنطقة العديد من الحروب، ومرت فترات كثيرة كان ينظر فيها إلى أن هذه القضية لا بد من حلها، وكان الاتحاد الأوروبى دائمًا ثابتًا فى موقفه، ودعم السلطة الفلسطينية، وقدم المساعدات الإنسانية.

وأكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، أن القاهرة ركيزة للاستقرار الإقليمى وشريكًا لا غنى عنه فى التعامل مع التحديات المعقدة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدة بالدور المصرى فى الوساطة السياسية، وتهدئة النزاعات، ودعم الانتقال السياسى فى ملفات ساخنة مثل ليبيا والسودان، وكذلك فى ملف العدوان على غزة.

وأوضحت السفيرة، ضرورة الوصول إلى حل لوقف إطلاق النار نهائيًا، وإطلاق سراح الرهائن، ووقف معاناة المدنيين فى غزة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى، لن يتوقف عن محاولة العمل قدر استطاعته لإيجاد حل سياسى والعمل من أجل حل الدولتين، وهذا يتماشى تمامًا مع ما تعمل عليه الحكومة المصرية طوال هذا الوقت.

وفيما يتعلق بالوضع فى ليبيا والسودان، شددت المسؤولة الأوروبية على أن الحل السياسى هو الطريق الوحيد، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى يتطابق مع الرؤية المصرية فى دعم الانتخابات فى ليبيا، وفى ضرورة وقف العنف وتكثيف الجهود الإنسانية فى السودان.

وأشارت إلى أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر تقوم على الدبلوماسية الفعالة والتقييمات المشتركة لدفع عجلة الحلول السياسية الشاملة، ودعم جهود وقف إطلاق النار، وتلبية تطلعات الشعوب نحو السلام والديمقراطية.