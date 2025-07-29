شكرا لقرائتكم خبر عن قطار يصطدم بالرصيف فى محطة مصر دون إصابات.. صور - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محطة مصر بميدان رمسيس اصطدام القطار رقم 923 القادم من الإسكندرية بالمصد الخرساني في نهاية رصيف رقم 1 بمحطة مصر برمسيس، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن تلفيات بالمصد الخرسانى وعربة بالقطار.

وأكد مصدر بالسكة الحديد، أن القطار كان خاليًا من الركاب لحظة الاصطدام، وكان فى مرحلة الاستعداد للتشغيل قبل بدء الرحلة، وكان من المقرر أن يتحرك إلى رصيف الوصول فارغًا لانتظار الركاب على الرصيف، وخلال عملية دخوله إلى الرصيف اصطدم بالمصد الخرساني الموجود في نهاية الرصيف.

ولم يسفر الحادث عن إصابات بشرية سواء بين الركاب أو طاقم التشغيل، ولكنه تسبب في تلفيات في عربة الباور والمصد الخرساني فقط، كما لم تتأثر حركة القطارات، وتم التعامل الفوري مع العربة المتضررة ورفعها من على الرصيف، فيما يجري الآن فحص كامل لعربات القطار والتجهيزات الفنية للتأكد من سلامتها.



آثار الحادث



العربة المتضررة