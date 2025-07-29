شكرا لقرائتكم خبر عن حريق عقار بمصر الجديدة ومحافظ القاهرة يشرف على أعمال الإطفاء - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بالعقار رقم 2 شارع الدلتا مع المنصورى بحي مصر الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات، وتقوم حاليًا بأعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن بالدور الأرضي في عقار مكون من أرضى و 3 أدوار مخازن أدوات كهربائية، وامتد إلى باقى المبنى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد 6 سيارات إطفاء مع 3 سيارات إسعاف.



