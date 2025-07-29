شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يبحث طلبات المواطنين المقدمة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة بمدينة العلمين بهدف تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى جميع مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين فى مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والأجتماعات الدورية.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وحسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة واحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

ووجه الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.