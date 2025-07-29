شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. 19 ألف طالب يسجلون رغباتهم فى المرحلة الأولى حتى الآن - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026، بلغ حتى الآن 19 ألف طالب وطالبة.

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

حتى موعد انتهاء المرحلة الأولى في تمام السابعة من مساء يوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري.

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم وإدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وكذلك يمكنهم التسجيل من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن المعامل من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/1CUR6xtQ7c/

ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة؛ لمساعدتهم في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.