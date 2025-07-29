شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية بريطانيا، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك سبتمبر المقبل، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وقال وزير خارجية بريطانيا، إن رفض حكومة نتنياهو حل الدولتين خطأ أخلاقي واستراتيجي ويضر بمصالح الشعب الإسرائيلي.

وتابع وزير خارجية بريطانيا، أن إعلان بلفور كان "وعدا" ولم ينص على المساس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

في السياق، قال رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، إن بريطانيا باشرت إلقاء أولى شحنات المساعدة عن طريق الجو فوق قطاع غزة، مضيفا: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وعلى إسرائيل عدم ضم الأراضي في الضفة الغربية"، لكنه قال في ذات السياق: "دعمنا لأمن إسرائيل لا يزال ثابتا".

ووصف ستارمر، أن ما يحدث في غزة شيء كارثي ويجب السماح بدخول المساعدات.