القوات البحرية تستقبل وفدا من الكلية البحرية التركية - الخليج 365

فى إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة، استقبلت قاعدة الإسكندرية البحرية السفينة الحربية التركية [سفينة الإبرار TCG SANCAKTAR (L-403) ] وعلى متنها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية البحرية التركية فى زيارة رسمية إلى قاعدة الإسكندرية البحرية.

وأعرب اللواء بحرى أح محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية خلال لقاءه بالبروفيسور كمال الدين شاهين عميد الكلية البحرية التركية والوفد المرافق له عن تقديره لزيارة الكلية البحرية التركية لقيادة القوات البحرية، مُشيراً إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين طلبة الكلية البحرية المصرية والتركية.

من جانبه، أعرب عميد الكلية البحرية التركية عن اعتزازه وتقديره للقوات البحرية المصرية، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة التى تسهم فى صقل مهارات وخبرات ضباط وطلبة الكلية البحرية التركية فى مختلف مجالات العلوم العسكرية البحرية.

وعلى هامش الزيارة قام طلبة الكلية البحرية التركية بزيارة مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباى الأثرية ومنطقة الأهرامات بالجيزة والمتحف المصرى الكبير.