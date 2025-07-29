شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد عبد الجواد: نخوض انتخابات مجلس الشيوخ بروح وطنية خالصة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل، فعاليات ختام المؤتمرات الجماهيرية التي نظمها حزب مستقبل وطن لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقامة الآن في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسط حضور شعبي حاشد ومشاركة كافة قيادات الحزب.

ووجه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، التحية والتقدير للشعب المصري على المشاركة الواسعة والدعم الكبير الذي حظيت به مؤتمرات الحزب في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الحضور الشعبي والمشاركة في الانتخابات المقبلة هو الرهان الأكبر على وعي المواطن وإدراكه لأهمية المرحلة الراهنة.

وأضاف "عبد الجواد" في كلمته، أن هذه المؤتمرات كانت بمثابة رسالة سياسية قوية تؤكد أن الشارع المصري يقف داعمًا لمسار الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أرسى دعائم الجمهورية الجديدة وفتح الباب أمام مشاركة حقيقية في صنع القرار السياسي والتشريعي.

وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يخوض انتخابات مجلس الشيوخ بروح وطنية خالصة، ومن خلال مرشحين لديهم رصيد من العمل الميداني والخدمة المجتمعية، مشددًا على أن القائمة الوطنية "من أجل مصر" تجسيد للتوافق السياسي وتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات حزبية.

وأوضح النائب أحمد عبد الجواد، أن الحشود الجماهيرية الكبيرة التي رأينها على مدار مؤتمرات حزب مستقبل وطن في مختلف المحافظات، تعكس ثقة المواطن في حزب مستقبل وطن، وارتباطه بمشروع وطني جاد يهدف إلى بناء دولة قوية ومتماسكة، مشيرًا إلى أن المشاركة الشعبية هي الضمان الحقيقي لعبور المرحلة الراهنة، واستكمال مسيرة الاستقرار والبناء التي يقودها الرئيس السيسي بكل حكمة واقتدار.

وقال: "نحن اليوم أمام مرحلة فارقة تتطلب منا جميعًا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نثبت للعالم أن مصر دولة مؤسسات، وأن شعبها واعي ومدرك لما يحاك ضده، ويقف خلف قيادته السياسية وجيشه وشرطته بكل وعي وإخلاص".

كما أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن مجلس الشيوخ المقبل سيكون له دور فاعل ومحوري في دعم السياسات الوطنية والتشريعات المرتبطة بمستقبل الدولة المصرية، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب غرفة تشريعية تمتلك الخبرة والرؤية العميقة، لتكون داعمًا حقيقيًا لمجلس النواب وللجهود التنفيذية المبذولة على كافة المستويات، لا سيما أن مجلس الشيوخ يمثل رافدًا مهمًا للعمل التشريعي، يساهم في صياغة السياسات العامة وتقديم الرأي المتخصص في القوانين المصيرية.

ووجه نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر لكل أعضاء وكوادر الحزب على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالجهد التنظيمي الذي ظهر في كافة المؤتمرات والدور الكبير الذي قامت به اللجان النوعية وأمانات المحافظات، مؤكدًا أن الحزب لا يخوض الانتخابات فقط من أجل المنافسة، بل من أجل بناء وطن قادر على مواجهة التحديات.

ودعا "عبد الجواد"، المواطنين في ختام كلمته إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ كواجب وطني، ورسالة دعم للمسار الديمقراطي والاستقرار السياسي، لافتًا إلى أن صوت المواطن في صناديق الاقتراع هو من يرسم مستقبل أفضل لمصر.