الارشيف / أخبار مصر

مرشحو حماة الوطن لانتخابات الشيوخ يلتقطون صورا تذكارية أمام ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية

0 نشر
0 تبليغ

  • مرشحو حماة الوطن لانتخابات الشيوخ يلتقطون صورا تذكارية أمام ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية 1/3
  • مرشحو حماة الوطن لانتخابات الشيوخ يلتقطون صورا تذكارية أمام ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية 2/3
  • مرشحو حماة الوطن لانتخابات الشيوخ يلتقطون صورا تذكارية أمام ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو حماة الوطن لانتخابات الشيوخ يلتقطون صورا تذكارية أمام ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط مرشحو حزب حماة الوطن لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وعلى المقاعد الفردية، صورا تذكارية من أمام ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتوجه مرشحو حزب حماة الوطن، لانتخابات مجلس الشيوخ، إلى الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الختامي الجماهيري، بمشاركة آلاف من المؤيدين من جميع المحافظات.

واختار حماة الوطن، العاصمة الإدارية الجديدة، لتنظيم مؤتمره الختامي لدعم مرشحيه، في إشارة إلى الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، وما تشهده من نهضة تنموية غير مسبوقة في جميع القطاعات على مستوى الدولة.

WhatsApp Image 2025-07-29 at 5.07.57 PM (1)
WhatsApp Image 2025-07-29 at 5.07.57 PM

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

Advertisements