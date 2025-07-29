شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو "مستقبل وطن" بانتخابات مجلس الشيوخ يعرضون برامجهم فى مؤتمر حاشد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حسام الخولي مرشح حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ، أن حزب مستقبل وطن ولد علي الأرض مع المواطنين لمصلحة المواطن المصري بلا مزايدة في ظل إمكانيات الدولة، موضحا أنهم حاولوا كحزب مع الدولة الوصول لأفضل مساعدة للمواطن في كل القطاعات الاجتماعية، مثل القطاع الصحي و التعليم و غيرها، وأن مستقبل وطن نجح بسبب كوادره وعائلته.

ومن جانبه، قال مرشح الحزب أحمد دياب، أن استراتيجية مستقبل وطن لن تتغير في كل القطاعات فهو حزب للناس وسيظل للناس، فيما قالت مرشحة الحزب إيلا ماهر نصيف، أن المرأة مركز أساسي في كل دولة، وفي مصر تحظي باهتمام خاص ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أن حزب مستقبل وطن يقوم بالعديد من المبادرات للسيدات مثل الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي ومبادرة أنت عظيمة وغيرها.

وقال المرشح أحمد صبور، أن الحزب خدم أكثر من 30 ألف مواطن مؤخرا من خلال قوافل طبية، وأدوية مجانية، وفي مستوي التعليم تم ترميم عدد من المدارس والتكفل بعدد كبير من الطلاب، كما تم إعداد وتدريب الخريجين لسوق العمل.

جاء خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، مساء اليوم، في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط حضور حاشد من المواطنين وقيادات الحزب، حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني، وسط أجواء احتفالية نابضة بالحماس والانتماء الوطني، حيث شهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا واسعًا، وتخللها بث للأغاني الوطنية ورفع الأعلام المصرية، وأعلام حزب مستقبل وطن في مشهد يعكس حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به الحزب ومرشحوه.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أعضاء الأمانة المركزية، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى جانب كافة مرشحي الحزب بنظامي الفردي والقائمة على مستوى محافظة القاهرة.

ويخوض حزب مستقبل وطن الانتخابات على أساس برنامج واضح يرتكز على دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار التنمية الشاملة، وتمكين الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن الحزب يمثل ظهيرًا سياسيًا قويًا للدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة.

ويُعد هذا المؤتمر تتويجًا لسلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي نظمها الحزب بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة الماضية، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وعرض الرؤى الانتخابية لمرشحي الحزب.