شكرا لقرائتكم خبر عن خوفًا من وقوع تسونامى.. السلطات الأمريكية تدعو سكان سواحل هاواى للمغادرة فورًا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الإدارة الأمريكية لإدارة الطوارئ تحذيرا لسكان المنطقة الساحلية فى ولاية هاواى يحثهم على المغاردة فوار نظرا لتعاظم فرص وقوع تسونامى بعد هزة أرضية عنيف، بلغت قوتها 8 ريختر، ضربت الساحل الشرقى لروسيا.

وأعلنت هيئة الجيوفيزياء الموحدة في كامتشاتكا، التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، فى وقت سابق من اليوم، تسجيل زلزال عنيف بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

وأكد مرصد الزلازل الأمريكى وقوع الزلزال قرب السواحل الروسية، فيما أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تحذيراً من احتمال حدوث تسونامي في المحيط الهادئ، نتيجة الهزات العنيفة. كما تم إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي في هاواي وألاسكا، بالإضافة إلى منطقة غوام.

وضربت أمواج مد عاتية (تسونامي) المناطق الساحلية في جزر الكوريل الروسية والجزيرة الشمالية الكبرى لليابان، هوكايدو، وذلك عقب الزلزال العنيف الذي وقع صباح اليوم بالقرب من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وأعلنت السلطات اليابانية إخلاء محطة فوكوشيما النووية بعد انتشار التحذيرات من تسونامى.