شكرا لقرائتكم خبر عن إجادة اللغة العربية بطريقة سهلة.. التعليم تكشف أسباب تطوير المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه تم تطوير مناهج اللغة العربية من رياض الأطفال حتى الثانى الإعدادى، حيث إن الهدف من تطوير منهج اللغة العربية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الاعدادي تطوير المهارات الفكرية للطلاب والفهم والتركيز والإدراك، وإجادة اللغة العربية بطريقة سهلة ومبسطة، وتستند المناهج المطورة إلى دمج القيم الاخلاقية والمهارات الحياتية داخل موضوعات اللغة العربية، كما تراعي الفروق الفردية بين الطلاب ومهارات إنتاج اللغة بشمل عملي وسلس.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف كشف جهود الوزارة في تطوير المناهج بإجمالي 94 منهجًا لجميع المراحل التعليمية (رياض أطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية)، مشيرًا إلى أن الوزارة استعانت بلجنة من كبار الأكاديميين وأساتذة الجامعات لمراجعة المناهج المُطورة؛ للاسترشاد برأيهم، والمراجعة العلمية الدقيقة للكتب الخاصة بجميع المراحل.