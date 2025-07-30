شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق نظام الساعات المعتمدة والسمر كورس على طاولة مجلس جامعة الأزهر اليوم - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن جامعة الأزهر ستطبق نظام الساعات المعتمدة والسمر كورس بدءا من العام القادم على الكليات العلمية فقط دون الشرعية والعربية، بالإضافة إلى قرار فتح باب تسجيل الرغبات عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية.

كما سيتم الإعلان عن "برامج خاصة" وإدراجها بالتنسيق ولكن بعد موافقة المجلس الاعلى للأزهر ووزارة المالية، حيث يعقد مجلس جامعة الأزهر اجتماعه اليوم الاربعاء للنظر في كل تلك الأمور التي تحتاج إلى حسمها .

وكان الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قدم التهنئة إلى الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي - الأدبي) للعام 2025م.

وأعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2025م الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تتطلب أداء اختبارات القدرات من يوم الاثنين الماضي ولمدة أسبوعين.

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشرف على مكتب تنسيق القبول، أن التسجيل إلكترونيًّا؛ تيسيرًا علي الطلاب في ضوء توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030م.

وبيَّن بكري أن الكليات التي تجري بها اختبار قدرات تتضمن كليات: (التربية بنين القاهرة - التربية بنات القاهرة - التربية بنين تفهنا الأشراف - التربية بنين أسيوط - التربية بنات أسيوط - القرآن الكريم وعلومها بنين بطنطا - علوم الرياضة بنين - علوم الرياضة بنات - الدراسات الإنسانية بنات القاهرة - الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف - اللغات والترجمة بنين القاهرة - شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة).

وأضاف بكري أن هذه الكليات لا يستطيع الطالب أو الطالبة الالتحاق بها إلا بعد اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بهذه الكلية، مشيرًا إلى أن الذي لا يجتاز القدرات في هذه الكليات يرشح للكلية التالية في الرغبات بشرط الحصول على مجموعها. وأضاف بكري أن التسجيل يكون من خلال رابط خدمات جامعة الأزهر:



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