شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر يوليو 2025 للبقالين - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة لبقالى التموين ضمن مقررات التموين عن شهر يوليو 2025، حيث يتم الصرف للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة حيث توفر الوزارة المنتجات .

على جانب أخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية واللحوم والدواجن كما تطرح الوزارة المنتجات في أسواق اليوم الواحد في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع .