وزير الخارجية: مصر تبذل جهوداً مكثفة لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة - الخليج 365

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أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، اليوم الأربعاء، أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشيراً إلى أن القاهرة تُجرى اتصالات يومية مع الولايات المتحدة وقطر.

وأوضح عبدالعاطي- في تصريحات لقناة "العربية"- أن مصر تمتلك خطة واضحة للترتيبات الأمنية وحوكمة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بما يضمن استقراراً دائماً للفلسطينيين والمنطقة، كاشفا عن أن القاهرة تقوم حالياً بتدريب المئات من الفلسطينيين لتولي مهام الأمن داخل القطاع مستقبلاً.

وأشار إلى أن التحرك (السعودى - الفرنسى) المشترك أسهم بشكل فاعل في كسر الجمود المرتبط بتنفيذ حل الدولتين، مؤكداً أن "إسرائيل لن تنعم بالأمن إلا من خلال حل سياسي عادل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

واتهم الدكتور بدر عبدالعاطي إسرائيل باستخدام الغذاء كسلاح في الصراع، مشدداً على أن المجاعة التي تشهدها غزة "تفوق الخيال".

وكان وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج قد أكد- في كلمة مصر خلال مشاركته، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك- أن الاعتراف بفلسطين هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويرتبط بحق تقرير المصير، مطالبا بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات تتمثل في إنهاء العدوان الإسرائيلي السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الاضطلاع بدورها بغزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون أية عوائق، ودعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية.

وكان البيان الختامي لمؤتمر "حل الدولتين" قد شدد على ضرورة إنهاء الصراع (الفلسطيني- الإسرائيلي) على أساس حل الدولتين، والدعوة إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة.