شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح حقائق هامة عن التشخيص المبكر للأمراض الوراثية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية التشخيص المبكر للأمراض الوراثية، التى تتضمن:-

- الحد من مضاعفات الأمراض الوراثية.

-الحد من الإعاقة.

- الحد من الإنفاق ورفع العبء عن الأسرة.

- مواجهة انتشار الأمراض الوراثية ومخاطرها.

وتابعت وزارة الصحة إنه تم تخصيص 56 مركزاً موزعين على محافظات الجمهورية لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وتستهدف المبادرة الكشف عن 19 مرضًا وراثيا لدى الأطفال المبتسرين، في حضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان

وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة، بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهوري.



التشخيص المبكر للأمراض الوراثية



