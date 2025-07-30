شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات عمال فلسطين يبحث فك الحصار عن غزة ويطرح تعديلات قانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اجتماعا لأعضاء الأمانة العامة واللجنة التنفيذية، اجتماعا بمقر الاتحاد بمحافظة نابلس لمناقشة الأوضاع المريرة التي يمر بها قطاع غزة وما يتعرض له العمال من مجاعة بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الحضور، أهمية تفعيل وإصدار بيان رسمي لكل الاتحادات الدولية والعالمية يستنكر ويدين حكومة الاحتلال التي اعتقلت طاقم سفينة حنظلة المتوجهة إلى غزة لتقديم المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن غزة، علما أن السفينة يوجد القيادي النقابي الأممي التونسي حاتم العويني وعدد من النقابيين الدوليين، وأن احتجازهم يخالف القانون الدولي لحركة الملاحة.

وناقش الاجتماع طرح التعديلات لقانون العمل الفلسطيني لعام 2000 من المنظور العمالي والنقابي الهادف لإيجاد قانون عصري يتوائم العمال والعاملات في فلسطين بمختلف المجالات والتخصصات.

وافتتح الاجتماع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، الذي أكد أن الوضع في غزة يوصف بالكارثي ويوميا يموت اطفال بسبب الجوع المدقع الذي يفرضه الاحتلال، مضيفا: أن الضغط الدولي والعالمي لم يفلح بفك الحصار عن غزة بل ازداد الإستياء بعدما حرموا من أبسط حقوقهم كبشر وهو حق الطعام والشراب.

وعن قانون العمل قال أنه من المهم الخروج بتعديلات لقانون العمل تخدم فئة العمال وتضمن حقوقهم وتتحفظ عليها دون تعرضهم للإستغلال والظلم، وأوضح سعد أن وزارة العمل وأصحاب العمل سيقدمون طرحهم حول تعديلاتهم للقانون من منظورهم ومن ثم سيتم موائمتها مع التعديلات المطروحة من قبل العمال للوصول الى قانون جديد يخدم كافة الفئات ويحقق المصلحة العامة لكل الأطراف.