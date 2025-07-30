شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا تعلن خدمة هامة للمنتفعين بالتأمين الصحى حول التطعيمات والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إنه تم توفير خدمة صرف التطعيمات للخاضعين لمظلة التأمين الصحي، وذلك في فروع كفر الشيخ، الإسكندرية، وأسيوط، بالإضافة الى مركز التطعيمات الرئيسي بالدقي.

وتابعت فاكسيرا: وجارٍ العمل على التوسع في تقديم الخدمة في فروع أخرى قريبًا ويتم ذلك للحالات المرضية التي تعتمدها هيئة التأمين الصحي.

وكان الدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا كشف عن استعدادات الشركة لتصنيع لقاح الكلب ليصبح هذا المنتج منتج محلى بنسبة 100%، وتابع: "تم نقل تكنولوجيا التصنيع لمصر وتابع: قمنا بالتصنيع فعليا"، مضيفا أن مصر تحتاج 5 ملايين جرعة سنويا من لقاح الكلب، مؤكدا أن الهدف هو تأمين احتياجات البلاد من لقاح الكلب واستكمل: نخطط لأن يكون العام المقبل هو عام التصنيع الكامل للقاح الكلب محليا.