شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: دورات في الصيانة الميكانيكية والمحمول والتكنولوجيا لأول مرة بمراكز التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، و"ابدأ إديو للتطوير والتدريب" عن إطلاق البرنامج الرائد "بصمات هندسية" بالتعاون بين "الوزارة " و"إبدأ"، وبتوجيه من الوزير محمد جبران وزير العمل، في خطوة استراتيجية نحو تطوير الكفاءات الهندسية الشابة وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.

وبحسب بيان: يعد هذا البرنامج الأول من نوعه الذي يستهدف تدريب طلاب كليات الهندسة بمختلف تخصصاتهم داخل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل. وقد بدأت "ابدأ إديو" بالفعل بافتتاح دورات متخصصة في الصيانة الميكانيكية وصيانة المحمول، والتي تمثل احتياجا ملحا في سوق العمل في المجال الصناعي والتكنولوجي.

ويتضمن برنامج "بصمات هندسية" منهجاً تدريبياً شاملاً يجمع بين:التدريب النظري المتعمق، لترسيخ المفاهيم الهندسية الأساسية، والتدريب العملي المكثف، لتطبيق المعارف النظرية واكتساب الخبرة الميدانية، والمهارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية،لضمان بيئة عمل آمنة وفعالة.

وقال ممثل عن "ابدأ إديو للتطوير والتدريب" الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتنمية ودعم الصناعة "ابدأ" قائلاً: "نحن فخورون بإطلاق برنامج 'بصمات هندسية' بالتعاون مع وزارة العمل، والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، نؤمن بأن تمكين شبابنا بالمهارات العملية سيساهم بشكل مباشر في بناء كوادر هندسية مصرية ذات مستوى عالمي، وتلبية متطلبات التنمية الصناعية في مصر بما يتماشى مع رؤية القيادة، ويؤكد هذا التعاون التزام كل من "ابدأ إديو" ووزارة العمل المصرية بدعم المبادرات التي تعزز قدرات الشباب وتدمجهم بفاعلية في المسيرة التنموية الشاملة للجمهورية الجديدة.