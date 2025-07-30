شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن انتقال أمراض القلب بالوراثة؟ وزارة الصحة تجيب ... انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن لأمراض القلب أن تنتقل بالوراثة وتابعت : هناك طبعة جينية وراثية تنتقل من خلالها

واستكملت وزارة الصحة والسكان : كل شخص لديه فرد في العائلة من الدرجة الأولى (أب) - أم - شقيق) يعاني من مرض القلب يجب عليه الكشف مبكرًا وقياس نسبة الكوليسترول والضغط والسكر للاطمئنان على كفاءة عضلة القلب وضخ الدم في الشرايين