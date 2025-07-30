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هل يمكن انتقال أمراض القلب بالوراثة؟ وزارة الصحة تجيب ... انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 30 يوليو 2025 11:22 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن لأمراض القلب أن تنتقل بالوراثة وتابعت : هناك طبعة جينية وراثية تنتقل من خلالها

واستكملت وزارة الصحة والسكان : كل شخص لديه فرد في العائلة من الدرجة الأولى (أب) - أم - شقيق) يعاني من مرض القلب يجب عليه الكشف مبكرًا وقياس نسبة الكوليسترول والضغط والسكر للاطمئنان على كفاءة عضلة القلب وضخ الدم في الشرايين


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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