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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن انتقال أمراض القلب بالوراثة؟ وزارة الصحة تجيب ... انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 30 يوليو 2025 11:22 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن لأمراض القلب أن تنتقل بالوراثة وتابعت : هناك طبعة جينية وراثية تنتقل من خلالها
واستكملت وزارة الصحة والسكان : كل شخص لديه فرد في العائلة من الدرجة الأولى (أب) - أم - شقيق) يعاني من مرض القلب يجب عليه الكشف مبكرًا وقياس نسبة الكوليسترول والضغط والسكر للاطمئنان على كفاءة عضلة القلب وضخ الدم في الشرايين
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