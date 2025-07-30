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ماذا يحتاج الطفل من الأب والأم خلال عمر سنتين: 5 سنوات؟ الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 30 يوليو 2025 11:23 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، يحتاج الطفل من الأب والأم خلال عمر سنتين : 5 سنوات إلى الآتى:

- رعاية وحب وأمان غير مشروط.

- غذاء متوازن وصحي.

- مراقبته وحمايته من الحوادث أثناء الحركة.

- ملاحظة ميوله ومواهبه وتشجيعه عليها.

- تشجيعه على تعلم مهارات جديدة.

- الاستماع لأسئلته والرد بصدق دون تذمر.

- نطق الكلمات بطريقة سليمة وليس كما يقول.

- تشجيعه على إنجاز المهام بنفسه كالأكل والشرب.


ماذا يحتاج الطفل من الأب والأم

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