شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الطفل من الأب والأم خلال عمر سنتين: 5 سنوات؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأربعاء، 30 يوليو 2025 11:23 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، يحتاج الطفل من الأب والأم خلال عمر سنتين : 5 سنوات إلى الآتى: - رعاية وحب وأمان غير مشروط. - غذاء متوازن وصحي. - مراقبته وحمايته من الحوادث أثناء الحركة. - ملاحظة ميوله ومواهبه وتشجيعه عليها. - تشجيعه على تعلم مهارات جديدة. - الاستماع لأسئلته والرد بصدق دون تذمر. - نطق الكلمات بطريقة سليمة وليس كما يقول. - تشجيعه على إنجاز المهام بنفسه كالأكل والشرب.

ماذا يحتاج الطفل من الأب والأم

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