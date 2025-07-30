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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الطفل من الأب والأم خلال عمر سنتين: 5 سنوات؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 30 يوليو 2025 11:23 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، يحتاج الطفل من الأب والأم خلال عمر سنتين : 5 سنوات إلى الآتى:
- رعاية وحب وأمان غير مشروط.
- غذاء متوازن وصحي.
- مراقبته وحمايته من الحوادث أثناء الحركة.
- ملاحظة ميوله ومواهبه وتشجيعه عليها.
- تشجيعه على تعلم مهارات جديدة.
- الاستماع لأسئلته والرد بصدق دون تذمر.
- نطق الكلمات بطريقة سليمة وليس كما يقول.
- تشجيعه على إنجاز المهام بنفسه كالأكل والشرب.
ماذا يحتاج الطفل من الأب والأم
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