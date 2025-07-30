شكرا لقرائتكم خبر عن صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناقش رؤى المرشحين للفصل التشريعي الثاني في ملفات دعم الأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

»أميرة صابر مؤكدة أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية: التجربة البرلمانية السابقة أظهرت قدرة التنسيقية على تمثيل المواطن المصري بصدق وجدية

»النائب محمد السباعي: التنسيقية استطاعت أن تقدم تجربة فريدة في العمل النيابي

»الحسيني الليثي مؤكداً أهمية التحول الرقمي: التنسيقية تسعى لتقديم رؤية متكاملة تربط ما بين التكنولوجيا والتعليم والتشغيل

»محمد محسن يؤكد على أولوية دعم الأمن الغذائي وتطوير الزراعة التعاقدية والاهتمام بالفلاح

»أحمد عبد اللاه: ملفات التعليم والصحة على رأس أولوياتي

»عبد الناصر قنديل: التنسيقية قدّمت «خريطة سياسية واقعية» تعكس روح الجمهورية الجديدة

نظّمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا سياسيًا بعنوان “شارك وخليك إيجابي”، لمناقشة أداء نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، واستعراض ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين الجدد ضمن القائمة الوطنية “من أجل مصر”، وذلك في إطار جهود التنسيقية لدعم الوعي السياسي وتعزيز المشاركة الفعالة في الحياة النيابية.

وسلط الصالون الضوء على الدور المؤثر الذي لعبه شباب وأعضاء التنسيقية داخل مجلس الشيوخ، من خلال مساهماتهم في ملفات تشريعية ورقابية مهمة، شملت تطوير صناعة الغزل والنسيج، دعم الأمن الغذائي، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، بما يعكس فاعلية التنوع المهني والفكري داخل المجلس.

في بداية اللقاء، شددت أميرة صابر، عضو التنسيقية ومرشحة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية، مؤكدة أن التجربة البرلمانية السابقة أظهرت قدرة التنسيقية على تمثيل المواطن المصري بصدق وجدية.

وقالت صابر: «إحنا ما بنوعدش بحاجة مش قادرين نحققها، لكن بنشتغل على كل ملف بجدية وشفافية، وبنتواصل مع المواطنين بشكل مباشر عشان نسمع منهم وننقل صوتهم».

وأشارت إلى أن ملف المجتمع المدني من أبرز أولوياتها في الدورة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات التي فرضها قانون العمل الأهلي الجديد.

أما الحسيني الليثي، مرشح حزب الإصلاح والتنمية وعضو التنسيقية، فقد أكد على أهمية دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صناعة السياسات العامة، مشيرًا إلى أن الخبرة التقنية باتت عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة التشريع.

وقال الليثي: «الدولة بتتحرك بقوة نحو التحول الرقمي، ودور النواب هو مواكبة ده من خلال تشريعات مرنة وعصرية»، مضيفًا أن التنسيقية تسعى لتقديم رؤية متكاملة تربط ما بين التكنولوجيا والتعليم والتشغيل، بما يخدم الشباب ويعزز من قدرتهم على المنافسة.

من جانبه، استعرض محمد محسن، مرشح حزب حماة الوطن وعضو التنسيقية، ملامح برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على دعم الأمن الغذائي وتطوير الزراعة التعاقدية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمزارعين.

وأوضح محسن: «الأمن الغذائي مش رفاهية، وملف الزراعة لازم يتعامل معاه من منطلق استراتيجي، أنا داخل المجلس عشان أكون صوت الفلاح وأشتغل على حل مشاكل الإنتاج والتسويق والتسعير»، مشددًا على أن التنسيقية تدعم كل المرشحين الذين يشتغلون على ملفات جماهيرية بواقعية.

كما أكد النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية استطاعت أن تقدم تجربة فريدة في العمل النيابي، موضحًا أن التعاون بين الأعضاء رغم اختلاف الخلفيات الحزبية كان له أثر كبير في دعم العمل الجماعي وتقديم حلول واقعية للملفات الجماهيرية.

وقال السباعي: «اللي بيجمعنا في التنسيقية هو الإيمان بالدولة المصرية، وكلنا بنشتغل بروح الفريق حتى لو خلفياتنا مختلفة»، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز الأداء البرلماني للتنسيقية هو القدرة على التوازن بين الطرح السياسي والفني، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

من جهته، قدّم عبد الناصر قنديل، الخبير البرلماني، تحليلًا شاملًا لتجربة التنسيقية في مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، مؤكدًا أن ما يميز التجربة هو الجدية والانضباط والقدرة على إدارة الملفات بتنوعها.

وقال قنديل إن التنسيقية قدّمت «خريطة سياسية واقعية» تعكس روح الجمهورية الجديدة، وتدرك أهمية التفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. وأضاف: «احنا قدام تجربة مش بس شبابية لكن كمان مهنية ومؤسسية، وده الفرق».

بدوره، قال أحمد عبد اللاه، مرشح حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يركّز على ملفات التعليم والصحة، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى تطوير حقيقي في التعليم الفني وتحسين جودة المدارس والخدمات الصحية، خاصة في المحافظات، بما يتناسب مع قانون التعليم الجديد حتى نكون قادرين على تطبيقه.

وأضاف في كلمته خلال الصالون: “أنا من سوهاج، ودي أكتر حاجة بتخليني حاسس بالناس، شايف إن التعليم محتاج يتطور، لابد أن يكون فيه تطوير حقيقي للمدارس واهتمام بالطلاب وبالمدرسين أيضا".

وأشار إلى أن ملف الصحة مهم جدًا، ويعد من أهم من أولوياته، مؤكدا أن هدفه في مجلس الشيوخ هو تمثيل المواطنين بشكل حقيقي، وتوصيل أصواتهم من الشارع إلى قبة البرلمان، والعمل على حلول واقعية قابلة للتنفيذ.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من: عبد الناصر قنديل، الخبير البرلماني، النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ وعضو التنسيقية، وأميرة صابر، عضو التنسيقية ومرشحة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والحسيني الليثي، عضو التنسيقية ومرشح حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد محسن، عضو التنسيقية ومرشح حزب حماة الوطن، وأحمد عبد اللاه، مرشح حزب المصري الديمقراطي وعضو التنسيقية.