شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الأعمال الهندسية والإنشائية للمجمع الإسعافي لإقليم جنوب الصعيد بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

استهل الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، جولته لعدد من فروع هيئة الإسعاف المصرية بإقليم جنوب الصعيد بزيارة محافظة الأقصر، على رأس لجنة هندسية وفنية مكبرة لاستلام المجمع الإسعافي الخدمي لإقليم جنوب الصعيد، والذي يمتد على مساحة 2500 متر، والذي انتهت الشركة المنفذة من كافة الأعمال الإنشائية والهندسية والتقنية الخاصة به وفق الجدول الزمني المخطط، والذي أشرفت عليه الإدارة الهندسية بهيئة الإسعاف المصرية.

تأتي تلك الزيارة في ضوء التوجيهات الحثيثة للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة زيادة رقعة التغطية الإسعافية لكل شبر في أرض مصر، وبما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية بوضع صعيد مصر على رأس أولويات المنظومة الإسعافية.

تضمنت جولة الدكتور عمرو رشيد متابعة لكافة التفاصيل الإنشائية للمجمع الخدمي المتكامل، والذي يضم ٤ مبانٍ رئيسية، أول المباني هو مبنى الإسعاف الإقليمي لجنوب الصعيد، ويتكون من طابقين، ويضم كافة الإدارات المعنية بتيسير أعمال محافظات جنوب الصعيد الإدارية والمالية.

يجاوره مبنى فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الأقصر، والمقام على مساحة 450 متراً وبارتفاع 3 طوابق، ويضم غرف قيادة وتحكم رئيسية لإدارة أسطول سيارات الإسعاف بالمحافظة، وكذلك مكاتب إدارية لخدمة أبناء المحافظة والعاملين بالهيئة للتيسير عليهم.

كما تفقد الدكتور عمرو رشيد وحدة الإسعاف المركزية التابعة للمجمع الخدمي، والتي من المقرر أن تضم ٤ سيارات إسعاف وغرف إعاشة وإقامة للأطقم الإسعافية، وكذلك وحدة صيانة المركبات الإسعافية، والتي تم إنشاؤها بغرض ضغط الجدول الزمني لصيانة المركبات الإسعافية، والذي كان يتطلب سابقًا السفر لمراكز الصيانة المعتمدة بمحافظات مجاورة.

كما تفقد الدكتور عمرو رشيد المبنى الخاص بالمخازن اللوجيستية، والمقام على مساحة 150 مترًا، ويعلوه مركز تدريب ومحاكاة للأطقم الإسعافية على بروتوكولات وبرامج دعم وإنقاذ الحياة.

وتضمنت جولة الدكتور عمرو رشيد متابعة عمل اللجنة الهندسية لمراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والدفاع المدني، وربط شبكات الحريق بأنظمة الكاميرات والأبواب الإلكترونية، وكذلك ربط غرف القيادة والتحكم بأسطول مركبات إقليم جنوب الصعيد بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة السادس من أكتوبر، وبعمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما تضمنت زيارة الدكتور عمرو رشيد لمحافظة الأقصر جولة تفقدية لعدد من النقاط والتمركزات الإسعافية، شملت نقاط إسعاف الزينية، طيبة، وشرق السكة، حيث استمع الدكتور عمرو رشيد لعدد من طلبات ومقترحات الأطقم الإسعافية، حيث وجّه سيادته بإدخال الثلاث نقاط ضمن مخططات رفع الكفاءة والتطوير، كما وجّه سيادته بالبدء في تركيب مكيفات هواء، على أن تكون الأولوية لنقاط الإسعاف الواقعة في مناطق نائية أو جبلية شديدة الحرارة، وبما يتوافق مع القدرة الكهربائية لتلك التمركزات.

وحول ملف الأجور، أوضح الدكتور عمرو رشيد أن فريق العمل الذي يرأسه، والقائم على ذلك الملف، يعمل بشكل رصين وهادئ، وهو الأمر الذي قاد إلى أول زيادة استثنائية تشهدها مرتبات العاملين في المنظومة الإسعافية، وذلك العام الماضي. وما زلنا نعمل لتحسين ذلك الملف، وذلك بدعم من قيادة سياسية استثنائية تعي جيدًا أهمية عمل تلك المؤسسة الإنسانية العظيمة.