تنسيق الجامعات 2025.. 35 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى - الخليج 365

تنسيق الجامعات 2025.. 35 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026، بلغ حتى الآن 35 ألف طالب وطالبة.

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

حتى موعد انتهاء المرحلة الأولى في تمام السابعة من مساء يوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري.

أوضح د.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أنه متاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وكذلك يمكنهم التسجيل من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن المعامل من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/1CUR6xtQ7c/

وأضاف المتحدث الرسمي أنه يمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية التوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة؛ لمساعدتهم في كيفية تنفيذ التنسيق الدقيق، وتسجيل رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية: