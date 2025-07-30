شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت: انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت إنه تم إنهاء جميع الترتيبات الخاصة باستقبال المواطنين من أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ المقررة فى الخارج يومى 1 و2 أغسطس المقبل.

وأضاف شلتوت - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "أن السفارة المصرية وفرت للناخبين كل الوسائل التي تضمن قيامهم بعملية التصويت في الانتخابات بسهولة ويسر".

وأضاف "أنه تم أيضًا توفير حافلات من منطقة الجزيرة الخضراء لمقر السفارة بمنطقة الدعية من أجل تيسير عملية الوصول إلى مقر اللجنة الانتخابية وفقا للتنسيق مع الجهات الكويتية المعنية"، موجهًا الشكر لدولة الكويت الشقيقة على تعاونها فى تيسير تنظيم العملية الانتخابية.

وأهاب أبناء الجالية المصرية بضرورة أداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، مذكرًا الناخبين بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات في السفارة التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.

وأكد اعتزازه بجميع أبناء الجالية المصرية في الكويت ودورهم الإيجابي والفاعل في تنمية ودعم وطنهم الغالي لخلق وبناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 1 و2 أغسطس المقبل لتصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، بينما حددت يومي 4 و5 أغسطس لتصويت المصريين في الداخل.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، فيما يبدأ تصويت الداخل في الانتخابات أيام 4 و5 من الشهر نفسه، علي أن تنتهى عملية فرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقراراتها بشأن الاعتراضات وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس.

ومن المقرر بموجب الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ إعلان النتائج بتاريخ 12 أغسطس علي أن تستأنف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة في اليوم نفسه.

الطعون وجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ.. الفترات القانونية والآليات

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس. فيما يتم البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتبارًا من 15 إلى 24 اغسطس.

وتبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 أغسطس، لتنطلق جولة انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج، علي أن تبدأ جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل في أيام27 و28 من الشهر نفسه.

وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.