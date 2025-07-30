شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية: لطفى لبيب كان قريبا من القلوب وحاضراً بمشهد المحبة والوطنية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، ببالغ الحزن، الفنان القدير لطفى لبيب، الذى رحل اليوم، بعد مسيرة فنية وإنسانية متميزة أثْرَت الحياة الثقافية والفنية فى مصر.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نودّع اليوم قامة فنية وطنية من طراز رفيع، جسَّد بموهبته وأدائه المميز نبض الإنسان المصري، وعبّر بصدق عن قضاياه وهمومه، وترك أثرًا لا يُنسى في وجدان المصريين. كان الفنان لطفي لبيب قريبًا من الجميع بأخلاقه الرفيعة وحضوره الهادئ، ومثالًا للفنان الملتزم الذي حمل رسالة إنسانية راقية، كما كان شريكًا صادقًا للطائفة الإنجيلية، حريصًا على مشاركتها في مناسباتها الوطنية والدينية بمحبة خالصة وتقدير عميق."

وتتقدم الطائفة الإنجيلية بخالص العزاء إلى أسرته الكريمة، وإلى جموع المصريين والفنانين ومحبي الراحل في الوطن العربي، مصلين أن يمنح الرب الجميع عزاءً وسلامًا.