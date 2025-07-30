شكرا لقرائتكم خبر عن سفارات مصر بالخارج تكمل استعداداتها لاستقبال الناخبين بانتخابات الشيوخ بعد غد - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت سفارات وقنصليات مصر بالخارج كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين من أبناء الوطن بالخارج للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بعد غد الجمعة وعلى مدى يومين، وفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة.

وتفتح مقار بعثات مصر بالخارج أبوابها أمام الناخبين من أبناء الجاليات المصرية بالخارج اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وقامت السفارات والقنصليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، ما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت، كما أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات،

وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.

وتعد اللجنة الفرعية في ويلنجتون بنيوزيلندا أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين نظراً لفارق التوقيت، حيث سيُجرى التصويت بها مساء غد الخميس (بتوقيت القاهرة)، ثم تتوالى عمليات التصويت في بقية المقار الانتخابية..فيما تعد الدائرة الانتخابية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية آخر اللجان الانتخابية التي ستغلق أبوابها في ماراثون الانتخابات.

وتواصل بعثات مصر بالخارج دعوة أعضاء الجالية للاقتراع في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم وممارسة واجبهم الوطني.

وفي هذا الإطار.. دعت سفارة مصر في المجر، أعضاء الجالية المصرية بالمجر، المدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، للاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج، والتي ستُعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بمقر السفارة المصرية في بودابست.

كما ذكرت سفارة مصر في نيوزيلندا أنه وبالإشارة إلى صدور قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 16 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، سوف يتم إجراء عملية التصويت بمقر السفارة في ويلنجتون يومي الجمعة والسبت المقبلين اعتباراً من 9 صباحاً إلى 9 مساءً يتخللها ساعة راحة من 3 إلى 4 عصراً.

وأضافت أنه يتوجب على الناخب حمل بطاقة رقم قومي، أو جواز السفر الساري حتى يتمكن من التصويت في العملية الانتخابية.

كما وجهت سفارة مصر في دكا - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - الدعوة لأبناء الجالية المصرية في بنجلاديش للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستُجرى بمقر السفارة..مؤكدة أن المشاركة واجب وطني ورسالة انتماء.

وفي ذات السياق..دعت سفارة مصر بالدوحة كافة المواطنين المصريين المتواجدين بدولة قطر طالما كانوا مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للحضور إلى مقر السفارة يومي الجمعة والسبت القادمين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وذلك اتصالاً بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمتضمن دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين للاقتراع يومي 1 و2 أغسطس 2025، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات يومي 25 و26 أغسطس 2025، كما أعربت السفارة عن خالص التقدير والاحترام للجالية المصرية بدولة قطر.

كما وجهت سفارة مصر بنيودلهي الدعوة لأبناء الجالية المصرية في الهند للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر البعثة في نيودلهي والقنصلية العامة في مومباي، يومي الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً (بالتوقيت المحلي)..معربة عن خالص الود وعظيم التقدير لأبناء الجالية.

وفي ذات الإطار..دعت سفارة مصر في فريتاون أبناء الجالية المصرية لممارسة الحق الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي ستُجرى بمقر السفارة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً بتوقيت فريتاون..مذكرة بأنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ طالما كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل رقما قوميا ساريا أو جواز سفر ساريا متضمناً الرقم القومي.

وفي ذات الإطار.. أشارت سفارة مصر في كينيا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ خارج جمهورية مصر العربية ستُجرى بمقر السفارة المصرية في نيروبي على مدار يومي 1 و 2 أغسطس 2025 والإعادة يومي 25 و26 أغسطس 2025، على أن يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً بتوقيت العاصمة الكينية.

وأضافت أنه وبالإشارة إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (16) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، فإنها تتشرف بدعوة أبناء الجالية لممارسة الحق الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

كما ذكرت سفارة مصر في زيمبابوي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك - أنه وبالإشارة إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (16) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، تتشرف السفارة بدعوة أبناء الجالية إلى ممارسة الحق الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية حيث يحق لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ طالما كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل رقما قوميا ساريا أو جواز سفر ساريا متضمناً الرقم القومي.

وأضافت أن التصويت يكون عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة رقم قومي أو جواز سفر متضمن الرقم القومي.. موضحة أن الاقتراع سيُجري في مقر السفارة من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً بتوقيت هراري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و 26 في الخارج، ويومي 27 و 28 في الداخل، على تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت القواعد والإجراءات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، وأوضحت أن لكل مصري مقيم في الخارج يحق له التصويت متي كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وفي إطار حرصها على تعزيز الوعي الانتخابي وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات دليلًا انتخابيًا شاملًا يُجيب على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالتصويت داخل مصر وخارجها.

يُعد هذا الدليل مرجعًا مهمًا للمواطنين والمترشحين على حد سواء، حيث يُعرّفهم بحقوقهم وواجباتهم، ويُسهم في دعم الشفافية وضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة.

للاطلاع على الدليل الانتخابي.. يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: www.elections.eg، أو تحميل التطبيق الرسمي للهيئة من Google Play أو App Store