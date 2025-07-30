شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا إرميا ينعى لطفي لبيب: وداعًا الفنان الكبير والان مع تفاصيل الخبر

نعى المركز الثقافى القبطى الارثوذكسى الفنان الكبير لطفي لبيب، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والتميز: " وداعًا الفنان الكبير لطفي لبيب".

وتقدم الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بخالص العزاء لأسرة الفنان الراحل وكل محبيه، سائلين الله أن يمنح روحه الطاهرة الراحة الأبدية، وأن يملأ قلوب أسرته ومحبيه بتعزيات السماء.

ويُعد لطفي لبيب من أبرز الفنانين الذين قدموا أعمالًا فنية راقية، وجسد أدوارًا خالدة في ذاكرة السينما والدراما المصرية، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية.

كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم، قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.

