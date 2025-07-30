شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من مركز لوجوس بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية، اليوم الأربعاء، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون ، وذلك في الساعة 7 مساءً.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويذكر أن البابا شنودة الثالث، وفقا لما قاله القمص بطرس جيد نجل شقيق البابا شنودة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، يعد هو أول بابا فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية الذى اعتمد العظة كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1962، عندما كان أسقفًا للتعليم، وجاءت فكرة الاجتماع الأسبوعى، عندما كان يدرس للطلاب بالكلية الإكليريكية، وبدأ الكل يحضر.

ثم انتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الحاضرين، وعندما تم اختيار البابا شنودة بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها، وكانت فى البداية العظة يوم الجمعة ثم أصبحت الأربعاء إلى الآن.



