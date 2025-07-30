شكرا لقرائتكم خبر عن وفد فرنسى يزور مستشفى جوستاف روسى الشهر المقبل لتوقيع الكشف على المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور وفد من كبار الأطباء الفرنسيين وخبراء الجودة مستشفى جوستاف روسي - مصر الشهر المقبل، لتوقيع الكشف الطبي على عدد كبير من المرضي بالمستشفى إلى جانب إجراء عدد من العمليات الجراحية، فضلا عن المشاركة في عدد من اللجان المتخصصة، والورش التدريبية التي تهدف إلى تبادل الخبرات الأجنبية والمصرية فى مجال علاج الأورام، وتقديم أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، ويضم الوفد خبير في جراحة القلب والصدر من جوستاف روسى- فرنسا، ومستشفى رويال برومتون المتخصصة في جراحات أورام الصدر، ومجموعة من خبراء الجودة في تحسين تجربة المرضى من المعهد القومي الفرنسي جوستاف روسي، وذلك ضمن خطة تطوير المستشفى لتصبح مركز إقليمي لعلاج مرضى الأورام.

وأكدت إدارة المستشفى في بيان صادر عنها اليوم، مواصلتها تقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة منذ 8 صباحًا حتى 9 مساءً، فضلا عن إجراء العمليات الجراحية المقررة على مدار اليوم من التاسعة صباحا، حتى العاشرة مساء، إضافة إلى استقبال وتنفيذ 11500 طلبات علاج على نفقة الدولة منذ تسلمها إدارة المستشفى مطلع يونيو الماضي، حتى الآن.

وأضافت المستشفى في بيانها، أنه منذ تسلُّمها للإدارة بداية الشهر الماضي، تم الكشف على أكثر من 10 آلاف مريض بالعيادات الخارجية، وإجراء 40 ألف تحليل، وتنفيذ أكثر من 300 عملية جراحية، إلى جانب 14 عملية زرع نخاع، كما تم علاج 40 طفلًا جديدًا خلال شهر يونيو، مع استمرار علاج 20 طفلًا آخرين بدأوا العلاج قبل تولي الإدارة.

وخلال شهر يوليو الجاري، استقبلت المستشفى 31 طفلًا جديدًا، وتم عقد لجان متعددة التخصصات (MDT) لحوالي 780 مريضا بحضور ثلاثة خبراء فرنسيين، والذين يُصنفون ضمن أقوى 20 طبيبًا في مجال الأورام على مستوى العالم.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أنها تقدم أكثر من 1000 خدمة طبية يوميا، في ظل عملية التطوير المستمرة التي تتم بشكل تدريجي، والتي من المتوقع أن تكتمل خلال نحو 9 أشهر، وذلك حرصًا على عدم انقطاع أي من الخدمات المقدمة للمرضى خلال هذه الفترة الانتقالية.

وأوضحت إدارة المستشفى عن العمل حاليًا على إنشاء مخازن استراتيجية للأدوية، من المقرر أن تكون جاهزة بالكامل خلال 3 أشهر، كما سيتم توفير خدمة توصيل العلاج الهرموني والعلاج الكيمائي (الأقراص) للمرضى في منازلهم خلال 3 شهور من الآن.

وأكدت الإدارة، أن الدولة تلعب دورًا محوريًا في دعم المستشفى بتوفير الدواء، وتسعى إدارة المستشفى من خلال هذه المخازن الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف الشراكة مع الحكومة في مواجهة أي تحديات، خصوصًا في ظل الأحداث الجيوسياسية المحيطة التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد، وقد ظهرت نتائج هذه الاستراتيجية الأسبوع الماضي، حيث تمكنت المستشفى من توفير جرعات علاجية لما لا يقل عن300 مريض يوميًا.

وأشارت الإدارة حرصها إلى توفير وسائل تواصل فعالة لشرح مراحل التطوير والإجابة على كافة استفسارات المرضى، إضافة إلى تسهيل حضور المرضى للمستشفى في أي وقت على مدار اليوم حتى 9 مساء، وتغيير الثقافة السائدة حول ضرورة الحضور في الصباح فقط، بما يساهم في تخفيف التزاحم، كما تعمل المستشفى على تسريع عملية التحول الرقمي وتفعيل نظام ميكنة شامل لتسهيل الخدمات المقدمة.