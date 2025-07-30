شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تنشر دليلا للتعامل مع الأخطاء الشائعة بالتنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتيسير على الطلاب في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، تواصل الوزارة جهودها لتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم خلال مراحل التنسيق المختلفة، وذلك من خلال حملة توعوية متكاملة.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، واختيار رغباتهم بدقة عند الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك مع انطلاق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن تنسيق القبول يتم بشكل إلكتروني لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية)، ومدارس المتفوقين، والشهادات الفنية، وذلك من خلال عدة مراحل سيُعلن عنها تباعًا عبر بيانات رسمية صادرة عن مكتب التنسيق.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جهود الوزارة مستمرة في تقديم محتوى توعوي يُساعد الطلاب على فهم خطوات التنسيق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق.. اضغط هنا

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدليل الإرشادي للتوعية بالأخطاء الشائعة في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد الذي أعدته الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي يتضمن أبرز الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها الطلاب خلال عملية التنسيق، مع توضيح كيفية التعامل الصحيح معها، وذلك لتجنب الوقوع في هذه الأخطاء وضمان تسجيل الرغبات بدقة.

وتُنشر الأدلة الإرشادية والمواد التوضيحية على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. اضغط هنا

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك).. اضغط هنا

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إنستجرام).. اضغط هنا

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس) .. اضغط هنا

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز).. اضغط هنا

وتُهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المختلفة دعم جهود التوعية من خلال نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية؛ لتسهيل وصولها إلى الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.