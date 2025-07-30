شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار محمد سليمان لملوم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

فقدت هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، أحد أبنائها المستشار محمد سليمان لملوم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قطاع جنوب الصعيد ثان، الذى وافته المنية.

وتقدم العديد من أصدقاء الراحل الفقيد بالتعازي، حيث أكدوا أن العدالة فقدت عظيماً من رجالاتها من كان ظلا لها من خط بقلمه أحرُفَها في جميع قراراته، رحل من قل نظيره، علماً وأخلاقا وعدالة، وتواضعا وعزيمة وثباتا، وحكمة وشهامة ، رحلَ الحازم بلين ، المتواضع بكبرياء، الهادىء بصخب.

وأشار أصدقاء الراحل إلى أن المستشار الجليل رقيق الطبع، ذا شهرة ذائعة وشأن نابه في جميع المواقع التي طلب لها، كان وطنياً مخلصا، لم يتخلي عن الدفاع عن العدالة واحقاق الحق وتطبيق القانون والدفاع عن المال العام.