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وزيرة التضامن: الهلال الأحمر تحمل من موازنته 105 ملايين دولار منذ أحداث غزة - الخليج 365

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وزيرة التضامن: الهلال الأحمر تحمل من موازنته 105 ملايين دولار منذ أحداث غزة - الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 30 يوليو 2025 06:26 م

قالت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الهلال الأحمر تحمل من موازنته 105 ملايين دولار منذ أحداث غزة لإدخال المساعدات لأشقائنا فى قطاع غزة، موضحه أنه تم زيادة وتكثيف المساعدات التى تدخل قطاع غزة، موضحة أنه تم دخول 4500 طن مساعدات غذائية أساسية.

 

وتابعت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك 35 ألف شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع أزمة منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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