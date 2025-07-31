شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

يترقب ملايين المواطنين وأصحاب المعاشات فى مصر باهتمام موعد صرف مستحقاتهم عن شهر أغسطس 2025، لاسيما فى ظل تطبيق الزيادة السنوية التى أقرتها الحكومة من شهر يوليو الجارى، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة، وعلى رأسهم كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر أغسطس، اعتبارًا من غدا الجمعة من ماكينات الصراف الآلى، وتستمر حتى نهاية الشهر، كما ستُصرف المعاشات بالزيادة الجديدة التى تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وتوفر الهيئة مجموعة من الوسائل لتسهيل صرف المعاشات ومنع التكدس، من خلال قنوات متعددة تشمل: ماكينات الصراف الآلى (ATM)، مكاتب البريد المصرى، فروع البنوك، المحافظ الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة، باتباع الخطوات التالية:-

1. الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2. إدخال الرقم القومى فى خانة الاستعلام.

3. عرض تفاصيل المعاش وقيمة الزيادة.

وفى السياق ذاته، تواصل الهيئة صرف معاشات شهر يوليو 2025 عبر ماكينات الصراف الآلى، مع توفير كل سبل التيسير لأصحاب المعاشات والمستفيدين، كما تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل السريع فى حال وجود أى شكاوى أو معوقات.