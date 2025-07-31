شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص محال تجارية وصيدلية بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عادل ، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، عن تخصيص ٨ محال تجارية وصيدلية بالسوق التجارية بالمجاورتين الثانية والسادسة بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بنظام مقابل انتفاع لمدة 5 سنوات بالمزاد العلني .

وأكد المهندس محمد عادل، حرص الجهاز على توفير مختلف الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك في إطار خطة التنمية وتطوير البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تسعى الدولة لتوفير مختلف الخدمات المتنوعة في العاصمة الإدارية الجديدة، لخدمة السكان والمستثمرين، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق الحديثة، لخلق بيئة مثالية تلبّي احتياجات المواطنين، وتعزز من جودة الحياة.

جدير بالذكر أن جلسة المزاد عقدت برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو لجنة الفتوى ومندوب وزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد ومسئولي جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.