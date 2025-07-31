شكرا لقرائتكم خبر عن المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات يدرب 25 مفتشًا من هيئة سلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

انتهى المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، من تدريب أكثر من 25 مفتشًا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء. يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تأهيل المفتشين في مجال متبقيات المبيدات، تشريعاتها، وطرق سحب العينات.

يأتي هذا في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية، وتطبيقًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

يعكس هذا التدريب التعاون المثمر بين المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

يرتكز هذا التعاون على تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والخدمي، وهو ما تجسد في بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين تحت مظلة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأوفدت هيئة سلامة الغذاء مجموعة من مفتشيها المعنيين بالرقابة وسحب العينات لتلقي تدريب عملي مكثف على إجراءات التعامل مع التشريعات المنظمة لمتبقيات المبيدات وسحب وتحليل العينات، وذلك كجزء من خطة الهيئة لرفع كفاءة مفتشيها وتأهيلهم المستمر.

من جانبها أفادت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، بأن التدريب شمل أكثر من 25 مفتشًا من المقر الرئيسي للهيئة وستة فروع بالمحافظات.

استمر البرنامج ليوم واحد، وتضمن جولة تفقدية لأقسام المعمل، حيث اطلع المفتشون على عمليات تحليل عينات الصادرات والواردات الغذائية الواردة من هيئة سلامة الغذاء والجهات الأخرى والعملاء.

كما تم استعراض دور المعمل في الكشف عن الملوثات التي يتم قياسها، وعدد الاختبارات المعتمدة لخدمة الصادرات والواردات والأسواق المحلية، وكيفية تحقيق متطلبات هيئة سلامة الغذاء لإحكام الرقابة على هذه الأسواق.

شمل البرنامج أيضًا توضيحًا لمتطلبات الأسواق الخارجية من حيث التشريعات الخاصة بمتبقيات المبيدات، وخطوات وطرق سحب العينات الغذائية، بالإضافة إلى شرح مفصل لطرق وتقنيات سحب العينات، وكيفية سحب عينات المسحات والتعامل معها.

و أكدت الدكتورة هند عبد اللاه أن المعمل يلعب دورًا حيويًا في نقل وتبادل الخبرات على المستويين المحلي والإقليمي، وذلك من خلال البرامج التدريبية التي ينظمها مركزه التدريبي المتخصص في مجالات سلامة الغذاء، طرق تحليل ملوثات الغذاء والبيئة، والمواصفات الدولية.

وينظم المعمل برامج تدريبية بالتعاون مع منظمات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة، كما قام بتدريب خبراء متخصصين من دول عربية وأفريقية.



وأشارت الدكتورة عبد اللاه إلى أن المعمل يمتلك أحدث الأجهزة المستخدمة في أفضل المعامل العالمية، ويضم فريق عمل متكامل يتميز بخبرات متميزة ومدربة بكفاءة عالية. وأبرزت أهمية دور المعمل على المستوى القومي في الحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وتحليل بعض الواردات من المحاصيل الزراعية والأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني.

وبناءً على النتائج الصادرة من المعمل، تتخذ الجهات الرقابية مثل هيئة سلامة الغذاء، الحجر الزراعي، والحجر البيطري قرارات بمنع دخول المنتجات المخالفة للمواصفات الغذائية المصرية.

و شددت عبد اللاه على دور المعمل في التوسع في التقنيات المتطورة للمشاركة في منظومة الرقابة على الصادرات المصرية، مما يعزز الثقة في المنتجات الزراعية المصرية بالأسواق العالمية.

وأوضحت أن هذه المهام تأتي في إطار متابعة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية.

واختتمت مدير المعمل تأكيدها على أهمية مواكبة المستجدات الخاصة بسلامة المنتجات الزراعية المعدة للإنتاج المحلي والمعدة للتصدير، وضمان مطابقتها للمواصفات المحلية والدولية.

