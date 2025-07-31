شكرا لقرائتكم خبر عن معمل تشخيص الفيروسات بمعهد بحوث أمراض النباتات يجدد اعتماده الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن تجديد الاعتماد الدولي لمعمل تشخيص الفيروسات (Plant Virus Identification and Diagnosis Lab - PVIDL) للعام السادس على التوالي، وذلك طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

يأتي هذا الإنجاز بعد تقييم ناجح من الجهة المانحة، وفي إطار توجيهات وزير الزراعة، علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

قال الدكتور محسن أبو رحاب، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن تجديد الاعتماد لمعمل تشخيص وتعريف الفيروسات يؤكد على كفاءة المعمل في إجراء التحاليل والتشخيصات الخاصة بالفيروسات النباتية باستخدام أحدث التقنيات العلمية. وأشار إلى أن المعمل يقوم بفحص أكثر من 1000 عينة من محاصيل متنوعة مثل البصل والطماطم والبطاطس وغيرها، وقد قامت لجنة من المجلس الوطني للاعتماد بزيارة المعمل للمراجعة والتأكد من كفاءته.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر يوسف، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن تجديد الاعتماد يعزز من قدرة المعمل على تقديم خدمات دقيقة ومعتمدة دوليًا، مؤكدة أن المعمل يُعد من الوحدات الرائدة في مجال تشخيص الفيروسات على مستوى الشرق الأوسط. وقد أشادت اللجنة بكفاءة المعمل وفريق العمل.

و يتميز المعمل بضمه لأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى نخبة من الكوادر البحثية المدربة والمؤهلة على القيام بكافة عمليات الفحص بدقة وكفاءة عالية، ووفقًا للمواصفات القياسية الدولية للكشف عن الفيروسات وتعريفها في المحاصيل الاقتصادية المختلفة. ويهدف ذلك إلى تلبية احتياجات المجتمع الزراعي المصري فيما يتعلق بالصادرات والواردات.

و قدم مدير المعهد الشكر لفريق الجودة بالمركز، و الدكتورة نيفين صبحي، مستشار الجودة بمركز البحوث الزراعية، وكذلك فريق عمل معمل تشخيص وتعريف فيروسات النبات، على جهودهم المبذولة لاعتماد المعمل والحفاظ على الثروة الزراعية المصرية من الأمراض النباتية.

و أكد مدير المعهد على الالتزام بتوفير كافة احتياجات المعامل المعتمدة من كيماويات وأجهزة علمية حديثة، بالإضافة إلى تأهيل ورفع كفاءة معامل أخرى بأقسام المعهد المختلفة لاعتمادها.

يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، على تطوير البنية التحتية للمعمل ورفع كفاءتها بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

