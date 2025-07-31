شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تنظم لقاء الدمج والتواصل لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي لقاء الدمج والتواصل لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمحافظات الجمهورية، والتي شهدها مجمع الدفاع الاجتماعي على مدى 3 أيام بمحافظة الإسكندرية.

وشهد حفل الختام حضور الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ودكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وحسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



خلال اللقاء

وشهد الحدث تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية.

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن اللقاء على مدى أيامه تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والمسابقات التي تهدف إعادة دمج وتأهيل الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بمشاركة فاعلة من 10 مؤسسات رعاية اجتماعية بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنصورة والجيزة وبمشاركة 161 طفلا وطفلة 35 مشرفا اجتماعيا.

وأوضح حسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي أن اللقاء شهد تنفيذ العديد من المسابقات التي كان لها دور مهم فى اثراء الجوانب الاجتماعية لدى الأبناء، حيث تم توزيع الكوؤس والميداليات التذكارية على الفرق الفائزة لافتا الى أنه في دوري كرة القدم حصدت كما شهدت المسابقة الثقافية تفاعلا واسعا بين الأطفال وشارك الأبناء بالفقرات الفنية المتميزة كما شهد اللقاء تنظيم يوم ترفيهي للأبناء علي شواطيء الإسكندرية وحفلات سمر