شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. هل يجوز التخلف عن مواعيد التقديم بالمرحلة الأولى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الوزارة جهودها لتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم خلال مراحل التنسيق المختلفة، وذلك من خلال حملة توعوية متكاملة، في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتيسير على الطلاب في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، واختيار رغباتهم بدقة عند الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك مع انطلاق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح الدليل أن هناك خطأ شائع بإمكانية التخلف عن مواعيد التقديم فى المرحلة، مؤكدة أنه يجب على الطالب الالتزام بالمواعيد المقررة للتقديم لكل مرحلة من مراحل التنسيق وعدم التخلف عنها.