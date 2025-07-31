شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الجيزة تنهى استعداداتها لاستقبال لجان انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

عقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا مع مديري المدارس التي تستضيف لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، ومدير إدارة الاتصال السياسي، ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية.

وخلال الاجتماع، شدد "عطية" على الاستجابة الفورية لأي تعليمات صادرة عن المستشارين رؤساء اللجان الانتخابية، والتأكيد على توفير بيئة آمنة ونظيفة داخل مقار اللجان، والالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة، ومراجعة وسائل الحماية المدنية ومخارج الطوارئ بكل دقة، وتوفير مصادر الكهرباء والمياه والتهوية المناسبة.



مدير تعليم الجيزة

ونبه على الالتزام التام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان خروج المشهد في أبهى صورة، وتعزيز مظاهر الانضباط والجدية داخل المدارس طوال فترة الاستحقاق الانتخابي.

وأكد أن العملية الانتخابية مسؤولية وطنية، ومدارس الجيزة ستكون نموذجًا يحتذى في التنظيم والانضباط والدعم الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها، مشيرًا إلى الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية والفنية والتنسيقية لاستقبال المواطنين في أجواء مشرفة.