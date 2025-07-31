شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانى للعام الدراسي 2024 / 2025 نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية (دور ثانى) يوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025.

للإطلاع على جداول الامتحانات يرجى الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/media/2aibwpxe/421.pdf