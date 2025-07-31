شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تصدر بيانا توضيحيا بشأن قطار محطة السنطة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا إعلاميا توضح خلاله حقيقة خروج قطار عن القضبان بعد اصطدامه برصيف محطة السنطة، مؤكدة أن الواقعة كانت في تمام الساعه 12.40 صباح اليوم وأثناء القيام بأعمال المناورة لقطار 522 فوارغ بدون ركاب بمحطة السنطة، للاستعداد بالقطار وسفره إلى محطة طنطا تجاوز السائق سيمافور الوسط مما أدى الى حدوث استعراض للعربة، وتم الاستعداد بالقطار على الفور ولا يوجد سقوط للعربة أو أية إصابات او تلفيات.

وقررت الهيئة إيقاف كل من سائق القطار ومساعده وملاحظ البلوك عن العمل، وتحويلهم للتحقيق لتوقيع أقصي العقوبة.