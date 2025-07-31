شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الاتصال السياسي بـ"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة إيمان سالم أمينة الاتصال السياسي بأمانة القاهرة في حزب المؤتمر، أن الأمانة بدأت في متابعة الاستعدادات الخاصة بانطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها الجمعة المقبلة، وذلك في إطار خطة الحزب لمواكبة الاستحقاق الانتخابي لحظة بلحظة، على مستوى الداخل والخارج.

وقالت د. إيمان سالم في تصريح اليوم، إن أمانة الاتصال السياسي تولي اهتمامًا خاصًا بملف تصويت المصريين بالخارج، باعتباره مؤشرًا مبكرًا على حجم الوعي والمشاركة، مشيرة إلى أن المصريين في الخارج دائمًا ما يضربون أروع الأمثلة في الإخلاص والانتماء، من خلال حرصهم على التفاعل مع صناديق الاقتراع رغم تحديات الغربة وظروف العمل.

وأوضحت أن الأمانة تتابع المشهد بالتنسيق مع الأمانة العامة المركزية، وترصد مؤشرات التفاعل مع العملية الانتخابية، بهدف بناء خطاب سياسي واعٍ يتماشى مع المرحلة، ويرصد الرسائل التي يبعث بها المصريون في الخارج تجاه الداخل، مؤكدة أن المشاركة المرتقبة في عملية التصويت تمثل دعمًا مباشرًا لمسار الدولة الديمقراطي، وتجديدًا للثقة في مؤسساتها الدستورية.

وشددت "إيمان سالم" على أن أمانة الاتصال السياسي في القاهرة تواصل جهودها ميدانيًا وإعلاميًا لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة، وتعمل على تقديم خطاب سياسي مسؤول يحفّز المواطنين، وخاصة فئات الشباب والمرأة، على التفاعل الإيجابي مع صناديق الاقتراع، مؤكدة أن نجاح العملية الانتخابية يبدأ من وعي المواطن بقيمة صوته.