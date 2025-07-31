شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى وزير دفاع جمهورية إيطاليا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

ألتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد جويدو كروسيتو وزير دفاع جمهورية إيطاليا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية .